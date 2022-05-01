Грузія, Вірменія і не тільки. Росія хоче створити "полігони" для власного виробництва у низці країн

"Москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, Москва веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки.

"Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих країн вже створено понад 200 компаній", - додають розвідники.

До того ж Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу в ІТ-сфері. Як зазначають в ГУР, з початку широкомасштабної агресії РФ проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній.

"Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн - Вірменії та Росії",- пояснюють військові.

Цікавим є і те, що провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони - АТ "Ульяновский механический завод" залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва.

"До вторгнення Росія закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу "Бук" та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу "Тунгуска", а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим", - пояснюють в ГУР.