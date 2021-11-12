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Грузинский премьер о Саакашвили: вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо

Автор: Артем Горовенко

Грузинский премьер-министр Михаил Гарибашвили в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела Грузии. Речь идет о ситуации с Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Грузии.

Сообщается, что Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался состоянием здоровья Саакашвили. Гарибашвили заявил, что тот, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня в тюрьме и получает необходимую медицинскую помощь.

Он также объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.

"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится в сообщении.

Кроме того, на требование Зеленского допустить украинских врачей к Саакашвили грузинский премьер ответил, что о заключенном заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.

Напомним, ранее Украина потребовала от Грузии достойного обращения с Саакашвили.

До этого он заявил о готовности прекратить голодовку.

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Владимир ЗеленскийМихаил Саакашвили