Грузинский премьер о Саакашвили: вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо

Сообщается, что Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался состоянием здоровья Саакашвили. Гарибашвили заявил, что тот, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня в тюрьме и получает необходимую медицинскую помощь.

Он также объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.

"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится в сообщении.

Кроме того, на требование Зеленского допустить украинских врачей к Саакашвили грузинский премьер ответил, что о заключенном заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.