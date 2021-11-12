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Грузинський прем'єр про Саакашвілі: втручання громадян України у справи Грузії неприпустимо

Автор: Артем Горовенко

Грузинський прем'єр-міністр Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у справи Грузії. Йдеться про ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Грузії.

Повідомляється, що Зеленський подзвонив прем'єр-міністру Грузії і поцікавився станом здоров'я Саакашвілі. Гарібашвілі заявив, що той, як і інші ув'язнені, перебуває під наглядом з першого дня у в'язниці і отримує необхідну медичну допомогу.

Він також пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню і зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до грузинських законів.

"В ході телефонної розмови глава уряду Грузії назвав незаконні дії Михайла Саакашвілі провокаційними, деструктивними і загрозливими стабільності країни і заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустимо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на вимогу Зеленського допустити українських лікарів до Саакашвілі грузинський прем'єр відповів, що про ув'язненого піклуються професійні та висококваліфіковані лікарі Грузії.

Нагадаємо, раніше Україна вимагала від Грузії гідного поводження з Саакашвілі.

До цього він заявив про готовність припинити голодування.

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Володимир ЗеленськийМіхеіл Саакашвілі