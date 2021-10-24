Грузинский омбудсмен рекомендует перевести Саакашвили из тюрьмы в больницу

Как заявили в офисе омбудсмена, условия, в которых сейчас находится арестованный Саакашвили, являются опасными для него. Во-первых, в тюремной больнице ему не смогут оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, а во-вторых, как отмечают у омбудсмена, там он может пересекаться с другими заключенными, что может представлять опасность.

"Учитывая заключение многофункциональной группы врачей, считаем, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное медицинское учреждение, где можно будет предоставлять полноценные и адекватные медицинские услуги и обеспечить безопасность третьего президента Грузии", - говорится в заявлении.