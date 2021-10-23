Саакашвили в тюремной больнице сделали переливание крови

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили на 22-й день голодовки потребовалась медицинская помощь. В тюремной больнице Рустави ему сделали переливание крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Новости-Грузия ".

Как заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе, процедура проводилась в полевых условиях.

"Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание. Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было", - сказал он.

Кипшидзе добавил, что процедура прошла "достаточно хорошо", хотя проводить ее пришлось при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента.

"Эта медицинская комната (в тюрьме, - ред.) не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице", - заявил врач. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам он, как врач, этого не рекомендует.