Грузинський омбудсмен рекомендує перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс омбудсмена Грузії .

Як заявили в офісі омбудсмена, умови, в яких наразі перебуває арештований Саакашвілі, є небезпечними для нього. По-перше, у в'язничній лікарні йому не зможуть надати висококваліфіковану медичну допомогу, а по-друге, як зазначають в омбудсмена, там він може перетинатися з іншими в'язнями, що може становити небезпеку.

"Враховуючи висновок багатофункціональної групи лікарів, вважаємо, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба мають обрати альтернативний медичний заклад, де можна буде надавати повноцінні та адекватні медичні послуги та забезпечити безпеку третього президента Грузії", - йдеться в заяві.