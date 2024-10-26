У "Грузинській мрії" ще до завершення голосування заявили про перемогу на виборах

Так, генеральний секретар "Грузинської мрії" та мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже отримала більшість у парламенті. Заява прозвучала за 4 години до закриття виборчих дільниць.

За словами Каладзе, про такі результати йому стало відомо від виборчого штабу правлячої партії.

"Безпрецедентно висока активність не залишає шансів на успіх радикальної опозиції", - сказав він.

Також Каладзе закликав електорат "Грузинської мрії" "напружити сили ще більше, щоб забезпечити їй не просту, а конституційну більшість".