В "Грузинской мечте" еще до завершения голосования заявили о победе на выборах

Так, генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что партия уже получила большинство в парламенте. Заявление прозвучало за 4 часа до закрытия избирательных участков.

По словам Каладзе, о таких результатам ему стало известно от избирательного штаба правящей партии.

"Беспрецедентно высокая активность не оставляет шансов на успех радикальной оппозиции", - сказал он.

Также Каладзе призвал электорат "Грузинской мечты" "напрячь силы еще больше, чтобы обеспечить ей не простое, а конституционное большинство".