Грузинська авіакомпанія й не тільки. Зеленський ввів в дію санкції РНБО: список

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.
16 травня Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Через деякий час Аеропорт Тбілісі прийняв перший за чотири роки літак з Росії, внаслідок чого в місті почались протести, які продовжували посилюватись. Зокрема містян обурив приїзд в країну дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Тим часом лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акцію протесту "ксенофобією".
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