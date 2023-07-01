Грузинская авиакомпания и не только. Зеленский ввел в действие санкции СНБО: список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.
16 мая Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией. Через некоторое время Аэропорт Тбилиси принял первый за четыре года самолет из России, в результате чего в городе начались протесты, которые продолжали усиливаться. В частности местных возмутил приезд в страну дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Между тем лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акцию протеста "ксенофобией".
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