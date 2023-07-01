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Грузинская авиакомпания и не только. Зеленский ввел в действие санкции СНБО: список

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

Возобновление авиасообщения из России в Грузию

16 мая Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией. Через некоторое время Аэропорт Тбилиси принял первый за четыре года самолет из России, в результате чего в городе начались протесты, которые продолжали усиливаться. В частности местных возмутил приезд в страну дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Между тем лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акцию протеста "ксенофобией".

Физические лица:

  • руководители казанского завода "Электроприбор";
  • руководители Пермского национального исследовательского политехнического университета;
  • Латыпов Марат Раисович - начальник МЧС по Башкортостану;
  • Алексей Суслопаров - гендиректор "Прокси Технолоджи". Компания, разрабатывающая системы обнаружения и подавления дронов;
  • Вадим Волковицкий - русский военный деятель, генерал-лейтенант запаса;

Юридические лица

  • руководство "Научно-производственное предприятие "Салют", производящее корабельные радары;
  • акционерное общество "Авиаремонт";
  • "Болховский завод полупроводниковых приборов".
  • "Высоковский механический завод";
  • "Научно-исследовательский институт стали";
  • "Ростовский оптико-механический завод".

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