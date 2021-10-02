UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота

Автор: Мария Кучерявец

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал цель приезда Михаила Саакашвили в страну. По его мнению, экс-президент вернулся, чтобы провести госпереворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Михаил Саакашвили - человек, который уже 18 лет не дает отдыха стране. Он ехал в Грузию, чтобы воплотить угрозу государственного переворота, или же сам госпереворот", - заявил Кохабидзе.

По его словам, все судебные процессы против Саакашвили будут проводиться в соответствии с правовыми нормами, но он не сказал, какие ответы они дадут на вопрос о политических преследованиях в правящей партии.

"Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры будут проводиться в соответствии с правовыми нормами. Что касается спецоперации, то у спецоперации есть свои правила. Для достижения цели конфиденциальность должна быть максимально защищена", - добавил Кохабидзе.

Напомним, вчера в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Добавим, что адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил СаакашвилиГрузия