У Грузії заявили, що Саакашвілі прибув у країну для держперевороту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".

"Михайло Саакашвілі - людина, яка вже 18 років не дає відпочинку країні. Він їхав до Грузії, щоб втілити загрозу державного перевороту, або ж сам держпереворот", - заявив Кохабідзе.

За його словами, всі судові процеси проти Саакашвілі будуть проводитися відповідно до правових норм, але він не сказав, які відповіді вони дадуть на питання про політичні переслідування в правлячій партії.

"Що стосується Михайла Саакашвілі, то всі процедури будуть проводитися відповідно до правових норм. Що стосується спецоперації, то у спецоперації є свої правила. Для досягнення мети конфіденційність повинна бути максимально захищена", - додав Кохабідзе.