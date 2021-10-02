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У Грузії заявили, що Саакашвілі прибув у країну для держперевороту

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Грузія, Субота 02 жовтня 2021 09:04
У Грузії заявили, що Саакашвілі прибув у країну для держперевороту Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе назвав мету приїзду Михаїла Саакашвілі до країни. На його думку, екс-президент повернувся, аби провести держпереворот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".

"Михайло Саакашвілі - людина, яка вже 18 років не дає відпочинку країні. Він їхав до Грузії, щоб втілити загрозу державного перевороту, або ж сам держпереворот", - заявив Кохабідзе.

За його словами, всі судові процеси проти Саакашвілі будуть проводитися відповідно до правових норм, але він не сказав, які відповіді вони дадуть на питання про політичні переслідування в правлячій партії.

"Що стосується Михайла Саакашвілі, то всі процедури будуть проводитися відповідно до правових норм. Що стосується спецоперації, то у спецоперації є свої правила. Для досягнення мети конфіденційність повинна бути максимально захищена", - додав Кохабідзе.

Нагадаємо, вчора в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Додамо, що адвокат Саакашвілі заявив, що його можна звільнити тільки помилуванням, однак президент Грузії виключила таке рішення.

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