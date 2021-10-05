В Грузии завтра частично ослабят карантин

Правительство Грузии приняло решение частично ослабить карантин на территории страны. Ограничения будут ослаблены со среды, 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Так, в Грузии ресторанам будет разрешено работать до 23:00, сейчас они открыты до 21:00.

Кроме ресторанов, снятие ограничений коснется конкурсов и фестивалей. Присутствовать на них можно будет любому количеству зрителей в случае, если они будут соблюдать все нормы безопасности.