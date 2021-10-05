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В Грузии завтра частично ослабят карантин

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Тбилиси, Вторник 05 октября 2021 14:54
В Грузии завтра частично ослабят карантин Фото: В Грузии завтра частично ослабят карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Грузии приняло решение частично ослабить карантин на территории страны. Ограничения будут ослаблены со среды, 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Так, в Грузии ресторанам будет разрешено работать до 23:00, сейчас они открыты до 21:00.

Кроме ресторанов, снятие ограничений коснется конкурсов и фестивалей. Присутствовать на них можно будет любому количеству зрителей в случае, если они будут соблюдать все нормы безопасности.

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