В Грузии завтра частично ослабят карантин
Фото: В Грузии завтра частично ослабят карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правительство Грузии приняло решение частично ослабить карантин на территории страны. Ограничения будут ослаблены со среды, 6 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.
Так, в Грузии ресторанам будет разрешено работать до 23:00, сейчас они открыты до 21:00.
Кроме ресторанов, снятие ограничений коснется конкурсов и фестивалей. Присутствовать на них можно будет любому количеству зрителей в случае, если они будут соблюдать все нормы безопасности.