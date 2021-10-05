У Грузії завтра частково послаблять карантин
Фото: у Грузії завтра частково послаблять карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд Грузії прийняв рішення частково послабити карантин на території країни. Обмеження будуть ослаблені з середи, 6 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.
Так, в Грузії ресторанам буде дозволено працювати до 23:00, зараз вони відкриті до 21: 00.
Крім ресторанів, зняття обмежень торкнеться конкурсів і фестивалів. Бути присутнім на них можна буде будь-якій кількості глядачів в разі, якщо вони будуть дотримуватися всіх норм безпеки.