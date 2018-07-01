Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Грузии заключенные женской тюрьмы объявили голодовку

НовостиОбщество    01.07.2018 - 19:15
Иллюстративное фото (Pixabаy)
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Более 100 женщин объявили голодовку из-за нарушения их прав

В Грузии 109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний №5 объявили голодовку. Об этом сообщает "Грузия Online".

Сообщается, что заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных.

Так, в отчете говорится, что в женской тюрьме до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных при обыске раздевают догола и заставляют приседать.

В свою очередь голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников.

При этом представитель "Центра прав человека", который подготовил отчет, Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными.

Отмечается, что в докладе говорится и о других нарушениях, выявленных в учреждении по исполнению наказаний №5. Среди них - отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах.

Ранее Министерство пробации Грузии в связи с отчетом распространило заявление в котором говорится, что проверка заключенных в грузинских тюрьмах полностью соответствует европейским стандартам и конвенции о правах человека.

Напомним, ранее сообщалось, что семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.

Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам лишения свободы Фигурант симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку объявил голодовку
Теги публикации: Грузия, тюрьма, голодовка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь