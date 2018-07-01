В Грузии заключенные женской тюрьмы объявили голодовку

Более 100 женщин объявили голодовку из-за нарушения их прав

В Грузии 109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний №5 объявили голодовку. Об этом сообщает "Грузия Online".

Сообщается, что заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных.

Так, в отчете говорится, что в женской тюрьме до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных при обыске раздевают догола и заставляют приседать.

В свою очередь голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников.

При этом представитель "Центра прав человека", который подготовил отчет, Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными.

Отмечается, что в докладе говорится и о других нарушениях, выявленных в учреждении по исполнению наказаний №5. Среди них - отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах.

Ранее Министерство пробации Грузии в связи с отчетом распространило заявление в котором говорится, что проверка заключенных в грузинских тюрьмах полностью соответствует европейским стандартам и конвенции о правах человека.

Напомним, ранее сообщалось, что семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.