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Інтерв'ю

У Грузії ув'язнені жіночої в'язниці оголосили голодування

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 19:15
Ілюстративне фото (Pixabаy)
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Понад 100 жінок оголосили голодування через порушення їх прав

У Грузії 109 жінок-ув'язнених установи з виконання покарань №5 оголосили голодування. Про це повідомляє "Грузія Online".

Повідомляється, що ув'язнені оголосили голодування після публікації звіту про становище жінок і неповнолітніх засуджених.

Так, у звіті йдеться про те, що в жіночій в'язниці досі існує незаконна практика, коли в'язнів під час обшуку роздягають догола і змушують присідати.

У свою чергу голодуючі жінки-ув'язнені не згодні з висновками правозахисників.

При цьому представник "Центру прав людини", який підготував звіт, Нестан Лондарідзе побоюється, що адміністрація в'язниці маніпулює засудженими.

Відзначається, що в доповіді йдеться і про інші порушення, виявлені в установі з виконання покарань №5. Серед них - відсутність гарячої води та погані санітарно-гігієнічні умови в камерах.

Раніше Міністерство пробації Грузії в зв'язку зі звітом розповсюдило заяву, в якій говориться, що перевірка ув'язнених в грузинських в'язницях повністю відповідає європейським стандартам і конвенції про права людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що семеро людей стали жертвами масової бійки в одній з найнебезпечніших в'язниць в Південній Кароліні, ще 17 ув'язнених постраждали.

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Теги публікації: Грузія, тюрьма, голодовка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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