В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19

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Инфицированным является гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан

В Грузии подтвердили первый случай заражение новым типом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, инфицированным является гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан.

Также министр заявила, что риска распространения вируса нет, так как в карантин будут помещены сотрудники, контактировавшие с ним.

При этом она добавила, что в настоящее время в инфекционной больнице в Тбилиси находятся 14 пациентов с высокой температурой, из них 11 граждан Грузии, а также гражданин Китая и Ирана.

Кроме того, с 21 февраля на карантине в больничном комплексе в селе Сачхере (регион Имерети) находятся 34 граждан Грузии, прибывших из Китая.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. В стране также зафиксировано 11 смертей.

Кроме того, Главный ситуационный центр при СНБО по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделил группы риска в разрезе возрастной категории.