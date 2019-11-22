В Грузии задержали участников протеста под правительственным зданием

В Грузии полиция задержала участников акции протеста под зданием Службы государственной безопасности в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Как сообщается, грузинские правоохранители задержали 6 участников акции протеста под правительственным зданием. Демонстранты несколько раз пытались заблокировать вход в здание. После неудачных попыток протестующие вышли на проспект Важа Пшавела, где произошли столкновения с полицией.

По словам представителя грузинского Министерства внутренних дел Георгия Гаделия, все демонстранты были задержаны в административном порядке, по обвинению в сопротивлении полиции. Среди задержанных сын лидера Лейбористской партии Бека Нателашвили.

Сейчас противостояние между демонстрантами и полицией продолжается. Организаторы акции пытаются помешать правоохранителям вывезти задержанных протестующих.

Напомним, 21 ноября в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией вблизи здания грузинсього правительства. Протестующие пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизована полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли столкновения.