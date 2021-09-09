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В Грузии задержали налетчика на банк в Кварели

Автор: Дмитрий Левицкий

В Грузии правоохранители нейтрализовали и задержали мужчину, захватившего отделение банка в Кварели. Полиция уже начала расследование инцидента по трем статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Новости Грузии".

Операция по задержанию вооруженного налетчика длилась три часа. Полиция подтвердила, что все заложники были освобождены и им уже ничего не грозит.

"Сотрудники МВД нейтрализовали и задержали мужчину, который находился в банке и захватил заложников. Все заложники свободны, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала представитель МВД Грузии Кэти Ковзиашвили.

У здания отделения "Банка Грузии" до сих пор находятся сотрудники полиции.

Напомним, сегодня в грузинском Кварели вооруженный гранатой мужчина ворвался в отделение банка и захватил заложников.

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ГрузияЗахват заложников