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У Грузії затримали нападника на банк в Кварелі

Автор: Дмитро Левицький

У Грузії правоохоронці нейтралізували та затримали чоловіка, який захопив відділення банку у Кварелі. Поліція вже почала розслідування інциденту за трьома статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Новости Грузии".

Операція по затриманню озброєного нападника тривала три години. Поліція підтвердила, що всі заручники були звільненні і їм вже нічого не загрожує.

"Співробітники МВС нейтралізували та затримали чоловіка, який перебував у банку та захопив заручників. Всі заручники вільні, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - сказала представник МВС Грузії Кеті Ковзіашвілі.

Біля будівлі відділення "Банку Грузії" досі перебувають співробітники поліції.

Нагадаємо, сьогодні у грузинському Кварелі озброєний гранатою чоловік увірвався до відділення банку та захопив заручників.

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ГрузіяЗахоплення заручників