У Грузії затримали нападника на банк в Кварелі

У Грузії правоохоронці нейтралізували та затримали чоловіка, який захопив відділення банку у Кварелі . Поліція вже почала розслідування інциденту за трьома статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Новости Грузии" .

Операція по затриманню озброєного нападника тривала три години. Поліція підтвердила, що всі заручники були звільненні і їм вже нічого не загрожує.

"Співробітники МВС нейтралізували та затримали чоловіка, який перебував у банку та захопив заручників. Всі заручники вільні, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - сказала представник МВС Грузії Кеті Ковзіашвілі.

Біля будівлі відділення "Банку Грузії" досі перебувають співробітники поліції.