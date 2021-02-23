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В Грузии задержали лидера партии Саакашвили

Новина українською → Грузия, Вторник 23 февраля 2021 09:16
В Грузии задержали лидера партии Саакашвили Фото: Ника Мелия (European People's Party)
Автор: РБК-Украина

В Грузии председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был задержан.

Об этом сообщает издание "Грузия Онлайн".

Задержание произошло утром 23 февраля. Представители силовых структур прорвались в комнату центрального офиса партии, где вместе со сторонниками находился Ника Мелия.

Они попытались помешать правоохранителям, однако впоследствии Ника Мелия был помещен в машину и вывезен с территории офиса "ЕНД".

Как сообщало РБК Украина, в субботу, 20 февраля, в столице Грузии Тбилиси сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция тогда задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.

Демонстранты протестовали против уголовного преследования в адрес главы партии Ники Мелия и требовали назначить досрочные парламентские выборы. Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом.

Ранее в Грузии проходили акции против жесткого карантина в стране. Участники требовали смягчения ограничений и открытия экономики.

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