В Грузии задержали хозяина квартиры, где скрывался Саакашвили

В Тбилиси вместе с Михаилом Саакашвили был задержан еще один мужчина. Речь идет о хозяине квартиры, в которой скрывался экс-президент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили МВД Грузии задержало хозяина квартиры, в которой скрывался политик. Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня 2 октября представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины, инкриминируемых ему статьи грузинского Уголовного кодекса.