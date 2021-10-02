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У Грузії затримали господаря квартири, де переховувався Саакашвілі

Автор: Марія Кучерявець

У Тбілісі разом з Михайлом Саакашвілі було затримано ще одного чоловіка. Мова йде про господаря квартири, в якій переховувався екс-президент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".

"Крім екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі МВС Грузії затримало господаря квартири, в якій переховувався політик. Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для виключення протистояння в суспільстві та виникнення можливої дестабілізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні 2 жовтня представник посольства Грузії розповів Україні про затримання екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

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Міхеіл СаакашвіліТбилиси