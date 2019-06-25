В Грузии выбрали нового спикера парламента

В связи с увольнением Ираклия Кобахидзе из-за акций протеста в Тбилиси должность спикера парламента Грузии занял Арчил Талаквадзе из партии "Грузинская мечта". Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, решение о замещении новой должности Арчилом Талаквадзе на пленарном заседании было единогласное, он получил 94 голоса.

Пленарное заседание прошло провокационно, оппозиция разгневалась из-за слова депутата правящей партии Грузии Мамуки Мдинарадзе, который обвинил его в организации провокаций 20 июня.

Как писало РБК-Украина, в Грузии проходят акции протеста, демонстранты требовали проведения досрочных парламентских выборов, а также отставки главы Министерства внутренних дел Грузии и главы Службы госбезопасности. (Https://www.rbc.ua/rus/news/gruzii-vozobnovilis-protesty-1561399663.html)

Напомним, в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование в отношении поведения правоохранителей.

Отметим также, Генеральная прокуратура страны сообщила, что открыла дело по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросила общественность дать показания возможных нарушений.