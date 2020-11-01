В Грузии на выборах побеждает правящая партия, оппозиция призывает выходить на улицы

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в парламенте 10-го созыва будут представлены 9 политических объединений. Больше всего голосов получила правящая партия "Грузинская мечта".
Об этом сообщает "Грузия Online".
Подсчитаны результаты 2 252 из 3 847 избирательных участков. 1%-й избирательный барьер преодолели, и по предварительным результатам выборов по пропорциональной системе:
При этом оппозиционные партии Грузии призывают своих сторонников собраться на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщил журналистам один из лидеров "Единого национального движения" Никанор Мелия 1 ноября.
"Это решение принято на сегодняшнем заседании лидеров оппозиции. На проспекте Руставели мы ждем грузинский народ... Прошедшие выборы нелегитимны и нас ждут новые выборы", - сказал Мелия.
Кроме этого, лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, участвовавший в заседании, заявил журналистам, что "власть узурпирована олигархом Иванишвили, и грузинский народ должен дать достойный ответ".
Напомним, ранее "Единое национальное движение" предложило кандидатуру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность премьер-министра в случае победы на выборах.
РБК-Украина писало, что Саакашвили отказался от должности премьера Грузии.