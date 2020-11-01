У Грузії на виборах перемагає правляча партія, опозиція закликає виходити на вулиці

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, в парламенті 10-го скликання буде представлено 9 політичних об'єднань. Найбільше голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Грузія Online".

Підраховані результати 2 252 з 3 847 виборчих дільниць. 1%-й виборчий бар'єр подолали, і за попередніми результатами виборів за пропорційною системою:

"Грузинська мрія" - 49.32%;

"Національний рух - Об'єднана опозиція" - 25,94%;

"Європейська Грузія" - 3,77%;

"Альянс патріотів" - 3,26%;

"Лело" - 3,16%;

"Стратегія Агмашенебелі" - 3,1%;

"Гірчі" - 2,87%;

"Алеко Элисашвили - Громадяни" 1,34%;

Лейбористська партія - 1,03%.

При цьому опозиційні партії Грузії закликають своїх прихильників зібратися на проспекті Руставелі в Тбілісі, повідомив журналістам один з лідерів "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія 1 листопада.

"Це рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні лідерів опозиції. На проспекті Руставелі ми чекаємо грузинський народ... Минулі вибори нелегітимними і нас чекають нові вибори", - сказав Мелія.

Крім цього, лідер Лейбористської партії Грузії Шалва Нателашвілі, який брав участь у засіданні, заявив журналістам, що "влада узурпована олігархом Іванішвілі, і грузинський народ має дати гідну відповідь".

Нагадаємо, раніше "Єдиний національний рух" запропонувало кандидатуру колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра в разі перемоги на виборах.

РБК-Україна писало, що Саакашвілі відмовився від посади прем'єра Грузії.