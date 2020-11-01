У Грузії на виборах перемагає правляча партія, опозиція закликає виходити на вулиці

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, в парламенті 10-го скликання буде представлено 9 політичних об'єднань. Найбільше голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія".
Про це повідомляє "Грузія Online".
Підраховані результати 2 252 з 3 847 виборчих дільниць. 1%-й виборчий бар'єр подолали, і за попередніми результатами виборів за пропорційною системою:
При цьому опозиційні партії Грузії закликають своїх прихильників зібратися на проспекті Руставелі в Тбілісі, повідомив журналістам один з лідерів "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія 1 листопада.
"Це рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні лідерів опозиції. На проспекті Руставелі ми чекаємо грузинський народ... Минулі вибори нелегітимними і нас чекають нові вибори", - сказав Мелія.
Крім цього, лідер Лейбористської партії Грузії Шалва Нателашвілі, який брав участь у засіданні, заявив журналістам, що "влада узурпована олігархом Іванішвілі, і грузинський народ має дати гідну відповідь".
Нагадаємо, раніше "Єдиний національний рух" запропонувало кандидатуру колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра в разі перемоги на виборах.
РБК-Україна писало, що Саакашвілі відмовився від посади прем'єра Грузії.