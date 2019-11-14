В Грузии вспыхнули протесты из-за отказа от избирательной реформы

В Грузии сегодня, 14 ноября, вспыхнули акции протеста в Тбилиси из-за отказа парламента поддержать изменения в избирательное законодательство, которых активисты требовали во время предыдущих демонстраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, протестующие собрались под зданием грузинского парламента и выражают свое недовольство из-за провала избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Демонстранты перекрыли движение по проспекту Руставели, по главной дороге Тбилиси.

Кроме того, грузинские оппозиционные партии требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях временного правительства. В оппозиции подчеркнули, что планируют достичь выполнения требований с помощью акций протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 сентября парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария, который ранее находился на должности руководителя МВД. В поддержку нового премьера высказались 98 депутатов.

Также РБК-Украина писало, что отставки Гахария с должности руководителя МВД Грузии несколько месяцев требовала общественность на акциях протеста перед зданием парламента. Его считают ответственным за разгон демонстрации, в результате чего пострадали более 200 человек.