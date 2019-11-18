В Грузии во время разгона демонстрантов пострадали более десяти человек

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/news_tbilisi)

Трое пострадавших были госпитализированы

Во время разгона демонстрантов под парламентом Грузии пострадали более десяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

Как сообщается, девяти пострадавшим оказали помощь на месте. Еще двум гражданским и одному сотруднику Министерства внутренних дел Грузии потребовалась госпитализация.

"Экипажи скорой помощи доставили в медицинские учреждения трех пациентов. Среди них полицейский, который получил ранение в область головы. Проводятся соответствующие обследования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что второго пострадавшего, 44-летнего мужчину с болями в области грудной клетки уже завтра выпишут из больницы.

Напомним, в Тбилиси во время акции протеста полиция задержала 18 человек из-за неповиновения правоохранительным органам и хулиганства. Все входы в здание были разблокированы и парламент может работать без помех.

Отметим, в Грузии 17 ноября возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси.

Участники акции собирались под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".