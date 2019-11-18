В Грузии в ходе акции протеста задержали почти 20 человек

Фото: протесты в Грузии (newsgeorgia.ge)

Все входы в здание парламента были разблокированы

В столице Грузии Тбилиси во время акции протеста у парламента задержали 18 человек из-за неповиновения полиции и хулиганства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.

Также отмечается, что все входы в здание были разблокированы и парламент может работать без помех.

"В результате мер, принятых полицией МВД, вход в законодательный орган был очищен от искусственно созданных барьеров, все входы в парламент были освобождены, и законодательный орган может продолжать работать бесперебойно", - говорится в сообщении.

Для разгона протестующих на проспекте Руставели полицейские применили водомет.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Грузии 17 ноября возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси.

Участники акции собирались под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".