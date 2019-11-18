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У Грузії під час розгону демонстрантів постраждали більше десяти людей

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 21:05
У Грузії під час розгону демонстрантів постраждали більше десяти людей
Фото: протести у Грузії (twitter.com/news_tbilisi)

Троє постраждалих були госпіталізовані

Під час розгону демонстрантів під парламентом Грузии постраждали більше десяти людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия".

Як повідомляється, дев'яти постраждалим надали допомогу на місці. Ще двом цивільним і одного співробітника Міністерства внутрішніх справ Грузії була потрібна госпіталізація.

"Екіпажі швидкої допомоги доставили в медичні установи трьох пацієнтів. Серед них поліцейський, який отримав поранення в область голови. Проводяться відповідні обстеження", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що другого постраждалого, 44-річного чоловіка з болями в області грудної клітини вже завтра випишуть з лікарні.

Нагадаємо, в Тбілісі під час акції протесту поліція затримала 18 осіб непокору правоохоронним органам та хуліганства. Всі входи в будівлю були розблоковані і парламент може працювати без перешкод.

Відзначимо, в Грузії 17 листопада відновилася антиурядова акція протесту, учасники яких висловлюють обурення з-за відхилення парламентом виборчої реформи. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі.

Учасники акції збиралися під будівлею грузинського парламенту. Акцію протесту зібрали понад 20 політичних партій, включаючи найбільші опозиційні сили "Єдиний національний рух" і "Європейська Грузія".

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