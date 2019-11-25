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У Грузії поновилися масові протести

Новини » Політика     25.11.2019 - 19:35
У Грузії поновилися масові протести
Фото: бійки біля уряду Грузії (interpressnews.ge)

Акція продовжиться у вівторок вранці

У Тбілісі (Грузія) поновилися масові протести, опозиція проводить нову акцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Грузія.

Зазначається, що акція-хода переміститься до парламенту країни на проспекті Руставелі, де почнеться пікетування будівлі, для того, щоб у вівторок представники "Грузинської мрії" не змогли зайти і провести засідання.

"Об'єднана опозиція в понеділок проводить у Тбілісі нову акцію: анонсовані хода, мітинг та відновлення пікетування парламенту", - йдеться у повідомленні.

Також лідери опозиції запевняють, що протест носить мирний характер і буде тривати до тих пір, поки влада не прислухається до мітингувальників.

Один з лідерів "Європейської Грузії Давид Бакрадзе заявив, що партії домовилися, що частина учасників акції залишиться біля парламенту протягом всієї ночі. Потім акція продовжиться у вівторок вранці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Грузії спалахнули протести через відмову від виборчої реформи, яка передбачає проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Крім того, протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Георгія Гахарія і позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в умовах тимчасового уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 листопада, у Тбілісі сталися сутички між демонстрантами і поліцією поблизу будівлі грузинсього уряду. Протестувальники намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію. Мобілізована поліція не давала їм такої можливості, у результаті чого сталося зіткнення.

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