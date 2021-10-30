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В Грузии возле избирательного участка ударили кандидата в мэры Тбилиси

Автор: Сергей Пышкин

Рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечается, что инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.

В участок прибыл кандидат в мэры и глава оппозиции Ника Мелия, а также один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Бека Давитулини. После этого ситуация накалилась, неизвестные выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Мелия, а один из них подбежал со спины к нему и ударил.

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ГрузияТбилиси