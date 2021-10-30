У Грузії біля виборчої дільниці ударили кандидата в мери Тбілісі

Поруч з однією з виборчих дільниць Тбілісі напали на кандидата в мери столиці Грузії Ніка Мелія. Один з невідомих підбіг до опозиціонера зі спини та вдарив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Эхо Кавказа ".

Зазначається, що інцидент стався після відключення електроенергії на виборчій дільниці №71 у Тбілісі. Незадовго до відключення, спостерігач опозиційної партії "Єдиний національний рух" Георгій Оніані помітив вкидання бюлетенів до скриньки.

До дільниці прибув кандидат у мери й голова опозиції Ніка Мелія, а також один із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Бека Давітуліні. Після цього ситуація загострилася, невідомі викрикували образливі гасла на адресу Мелія, а один із них підбіг зі спини до нього й вдарив.