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У Грузії біля виборчої дільниці ударили кандидата в мери Тбілісі

Автор: Сергій Пишкін

Поруч з однією з виборчих дільниць Тбілісі напали на кандидата в мери столиці Грузії Ніка Мелія. Один з невідомих підбіг до опозиціонера зі спини та вдарив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Зазначається, що інцидент стався після відключення електроенергії на виборчій дільниці №71 у Тбілісі. Незадовго до відключення, спостерігач опозиційної партії "Єдиний національний рух" Георгій Оніані помітив вкидання бюлетенів до скриньки.

До дільниці прибув кандидат у мери й голова опозиції Ніка Мелія, а також один із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Бека Давітуліні. Після цього ситуація загострилася, невідомі викрикували образливі гасла на адресу Мелія, а один із них підбіг зі спини до нього й вдарив.

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