В Грузии возле избирательного участка ударили кандидата в мэры Тбилиси
Фото: в Грузии возле избирательного участка ударили кандидата в мэры Тбилиси (facebook.com/Nika.Melia5)
Рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Отмечается, что инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.
В участок прибыл кандидат в мэры и глава оппозиции Ника Мелия, а также один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Бека Давитулини. После этого ситуация накалилась, неизвестные выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Мелия, а один из них подбежал со спины к нему и ударил.