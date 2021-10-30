ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Грузии возле избирательного участка ударили кандидата в мэры Тбилиси

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 19:09
В Грузии возле избирательного участка ударили кандидата в мэры Тбилиси Фото: в Грузии возле избирательного участка ударили кандидата в мэры Тбилиси (facebook.com/Nika.Melia5)
Автор: Сергей Пышкин

Рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечается, что инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.

В участок прибыл кандидат в мэры и глава оппозиции Ника Мелия, а также один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Бека Давитулини. После этого ситуация накалилась, неизвестные выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Мелия, а один из них подбежал со спины к нему и ударил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Тбилиси
NEWS
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами