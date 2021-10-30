В Грузии возле избирательного участка ударили кандидата в мэры Тбилиси

Рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа ".

Отмечается, что инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.

В участок прибыл кандидат в мэры и глава оппозиции Ника Мелия, а также один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Бека Давитулини. После этого ситуация накалилась, неизвестные выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Мелия, а один из них подбежал со спины к нему и ударил.