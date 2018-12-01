У Грузії посилили обмеження щодо вживання марихуани

Фото: марихуана (Pixabey)

У МВС заявили, що новий закон приводить вживання марихуани в жорсткі правові рамки

Парламент Грузії в третьому, остаточному, читанні затвердив 30 листопада законопроект щодо захисту громадян від шкідливого впливу від вживання марихуани, підготовлений МВС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії вважають, що новий закон приводить вживання марихуани в жорсткі правові рамки.

Зокрема, вживання марихуани заборонене для осіб віком до 21 року; забороняється вживати марихуану в місцях громадського скупчення, у громадському транспорті, на територіях, прилеглих до шкіл та освітніх установ.

Вживання марихуани заборонене при виконанні службових обов'язків, як для державних службовців, так і для осіб, що працюють у приватному секторі.

Крім того, новий закон передбачає позбавлення громадянських прав, у тому числі на заняття професійною діяльністю для представників ряду професій;

Посилено санкції за популяризацію або рекламування наркотичних засобів, у тому числі марихуани, а керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, у тому числі під клінічним впливом марихуани, тягне кримінальну відповідальність

Нагадаємо, в Канаді 17 жовтня 2018 року набув чинності закон, який легалізував зберігання і вживання марихуани.