В Грузии суд установил залог для экс-гендиректора телеканала "Рустави-2"

Тбилисский городской суд избрал залог в размере 40 тысяч лари в качестве меры пресечения для бывшего генерального директора оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Тбилиси".

Сообщается, что Генеральная прокуратура Грузии просила Тбилисский городской суд установить для Гварамия залог в 80 тысяч лари (27,3 тысячи долларов). Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, чтобы суд запретил ему покидать Грузию без уведомления следственных органов до окончания расследования.

Судья Георгий Кератишвили частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и согласился с требованием о запрете на выезд за границу без предупреждения. На виплату залога у Гварамия есть 30 дней.

После оглашения приговора Гварамия сообщил журналистам, что намерен обжаловать решение о мере пресечения в апелляционном суде.

Прокуратура Грузии 1 августа сообщила о начале расследования по факту возможного присвоения денег и имущества "Рустави 2" с использованием служебного положения. Дело завели на основании жалобы, поступившей от бывшей владелицы девятипроцентной доли "Рустави 2" Нино Нижарадзе.

Прокуратура Грузии утверждает, что на должности гендиректора Ника Гварамия "злоупотреблял своими руководящими и представительскими полномочиями", действовал недобросовестно и не в интересах телекомпании. По версии следствия, в начале 2015 года Гварамия от имени компании заключил контракт на размещение рекламы с компанией, которая принадлежит его друзьям. Однако деньги в сумме 6,8 миллиона лари не были уплачены. Гварамия все обвинения отрицает.

Напомним, Ника Гварамия еще будучи на посту гендиректора грузинского телеканала "Рустави 2" отказался увольнять журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина матом в прямом эфире.