У Грузії стартували навчання НАТО за участю України

Навчання спрямовані на підвищення кваліфікації в оборонних і наступальних операціях

У Грузії сьогодні, 1 серпня, починаються багатонаціональні військові навчання 13-ти країн НАТО, в тому числі, і України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони Грузії.

Як повідомляється, в навчаннях візьмуть участь 3 тисячі військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО та країн-партнерів: Грузії, США, Великобританії, Німеччини, Естонії, Франції, Литви, Польщі, Норвегії, Туреччини, України, Азербайджану і Вірменії

Крім того, у навчаннях також буде брати участь авіаційна підтримка США і бронетранспортери Німеччини.

Наголошується, що навчання спрямовані на підвищення кваліфікації в оборонних і наступальних операціях, підвищення готовності та сумісності з країнами-членами та партнерами НАТО, а також вносять внесок у підтримання стабільної і безпечної середовища в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесу прибули з візитом кораблі країн НАТО, а саме учасниць програми "Партнерство заради миру".

Також повідомлялося, що в Одесу на міжнародні військові навчання Sea Breeze 2018, прибув флот Сполучених Штатів Америки.

Зазначалося, що до Одеси прибули американський ракетний есмінець USS Porter DDG-78 і штабний корабель шостого флоту США USS Mount Whitney LCC20.