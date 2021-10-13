ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Грузии соберут группу врачей для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили, - Минюст

Новина українською →
Грузия, Среда 13 октября 2021 00:13
В Грузии соберут группу врачей для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили, - Минюст Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В Грузии соберут группу врачей для наблюдения за состоянием здоровья третьего президента Михаила Саакашвили. Министерство юстиции обращается к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе с просьбой создать мультифункциональную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия. Online".

"Целью группы врачей будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций", - заявили в Минюсте.

Также Министерство юстиции Грузии обратилось к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрию Хундадзе с просьбой проконтролировать защиту прав Михаила Саакашвили для большей прозрачности процесса.

"Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михаила Саакашвили", - отмечается в заявлении Министерства.

Ранее мы писали, что Саакашвили в тюрьме голодает, его состояние ухудшилось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
NEWS
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков