В Грузии соберут группу врачей для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили, - Минюст

В Грузии соберут группу врачей для наблюдения за состоянием здоровья третьего президента Михаила Саакашвили. Министерство юстиции обращается к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе с просьбой создать мультифункциональную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия. Online" .

"Целью группы врачей будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций", - заявили в Минюсте.

Также Министерство юстиции Грузии обратилось к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрию Хундадзе с просьбой проконтролировать защиту прав Михаила Саакашвили для большей прозрачности процесса.

"Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михаила Саакашвили", - отмечается в заявлении Министерства.