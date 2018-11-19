В Грузии решили списать долги более 600 тысяч граждан

Фото: Мамука Бахтадзе (facebook.com perviykanal1tvge)

Общая сумма задолженности составляет почти 15,5 млрд гривен

Правительство Грузии решило отменить банковские задолженности более 600 тысяч граждан из "черного списка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Такое решение в понедельник, 19 ноября, правительство приняло накануне второго тура выборов президента Грузии. В то же время премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что речь идет о финансовых обязательствах более 600 тысяч граждан, которые в сумме составляют около полутора миллиарда лари (15,5 млрд грн. - ред.).

"Хочу объяснить обществу, что почти 95% зафиксированных в "черном списке" задолженностей состоят из кредитов, основная сумма которых не превышает двух тысяч лари (более 20 тысяч грн - ред.)", - уточнил он.

Бахтадзе добавил, что среди этих граждан почти 150 тысяч человек входят в состав социально незащищенных граждан или людей с ограниченными возможностями.

Напомним, 28 октября в Грузии прошел первый тур президентских выборов. За Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта", отдали свои голоса 38,66% избирателей. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе получил 37,7% голосов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кандидат в президенты Грузии Зурабишвили заявила, что ей угрожают. В угрозах она обвинила сторонников партии Михаила Саакашвили. По словам Зурабишвили, угрозы ей и ее семье поступали с 9 по 11 ноября. Члены семьи политика получали текстовые и голосовые сообщения с угрозами и неприличными выражениями.