В Грузії вирішили списати борги понад 600 тисяч громадян

Фото: Мамука Бахтадзе (facebook.com perviykanal1tvge)

Загальна сума заборгованості складає майже 15,5 млрд гривень

Уряд Грузії вирішив скасувати банківські заборгованості понад 600 тисяч громадян із "чорного списку". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Грузия Online".

Таке рішення у понеділок, 19 листопада, уряд прийняв напередодні другого туру виборів президента Грузії. Водночас прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе уточнив, що йдеться про фінансові зобов'язаннях понад 600 тисяч громадян, які в сумі складають близько півтора мільярда ларі (15,5 млрд грн. - ред.).

"Хочу пояснити суспільству, що майже 95% зафіксованих в "чорному списку" заборгованостей складаються з кредитів, основна сума яких не перевищує двох тисяч ларі (понад 20 тисяч грн - ред.)", - заявив прем'єр-міністр Грузії Мамука він.

Бахтадзе додав, що серед цих громадян майже 150 тисяч людей входять до складу соціально незахищених громадян або люди з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, що 28 жовтня в Грузії відбувся перший тур президентських виборів. За Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія "Грузинська мрія", віддали свої голоси 38,66% виборців. Опозиційний кандидат Григол Вашадзе отримав 37,7% голосів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кандидат в президенти Грузії Зурабішвілі заявила, що їй погрожують. У погрозах вона звинуватила прихильників партії Міхеіла Саакашвілі. За словами Зурабішвілі, погрози їй та її сім'ї надходили з 9 по 11 листопада. Члени сім'ї політика отримували текстові і голосові повідомлення з погрозами і непристойними виразами.