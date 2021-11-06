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В Грузии протестуют в поддержку Саакашвили: властям выдвинули ультиматум

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент страны Михаил Саакашвили, проходит акция в его поддержку. Протестующие выдвинули властям ультиматум и разбивают палатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

На акции лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он заявил, что грузинские власти должны в течение 24 часов перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. В противном случае на понедельник будет объявлен большой митинг в поддержку экс-президента.

"Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы", - сказал он.

Участники акции начали устанавливать палатки возле руставской тюрьмы. Они собираются ночевать в них до тех пор, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагают власти.

По данным телеканала, в акции участвуют несколько сотен человек. Во время митинга одному из протестующих стало плохо. Он скончался в больнице, куда его доставила скорая помощь. Причина его смерти пока не известна.

Напомним, ранее Служба государственной безопасности Грузии обвинила Саакашвили в подготовке государственного переворота.

Отметим, Саакашвили задержали в Грузии вечером 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме, где бывший президент объявил голодовку.

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Михаил СаакашвилиГрузия