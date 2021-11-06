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Саакашвили обвинили в координации госпереворота из тюремной камеры

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Суббота 06 ноября 2021 11:53
Саакашвили обвинили в координации госпереворота из тюремной камеры Фото: бывший президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждает, что экс-президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планируют государственный переворот и действий с целью свержения власти. К исполнению задуманного его сторонники якобы приступят уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Действия, направленные на насильственное свержение правительства, планируются осужденным Михаилом Саакашвили. Через лиц, входящих в пенитенциарное учреждение для встречи с ним, он дает указания лидерам различных оппозиционных партий", - сказал сегодня на брифинге заместитель начальника Контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.

По данным спецслужб, сторонники Саакашвили планируют блокировать здания государственных учреждений: парламента, администраций правительства и президента Грузии, министерства юстиции, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к пенитенциарному учреждению.

По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" 6 ноября в 17:00 по местному времени анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным - до тех пор, пока власти не согласятся перевести политика в многопрофильную частную клинику.

Отметим, Саакашвили задержали в Грузии вечером 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме, где бывший президент объявил голодовку.

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Михаил Саакашвили
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