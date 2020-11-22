В Грузии прошли парламентские выборы, не смотря на бойкот оппозиции

В субботу в семнадцати мажоритарных округах Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Оппозиционные кандидаты отказались от участия в выборах.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Все оппозиционные партии, которые преодолели избирательный барьер, отказались от вхождения в парламент, заявляя о масштабной фальсификации выборов 31 октября. Соответсвенно, выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта".

Исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе заявил вскоре после закрытия участков, что уже знает о предварительных результатах.

"Как и ожидалось, все 17 кандидатов "Грузинской мечты" получают депутатские мандаты. Соответственно, в будущем парламента у "Грузинской мечты" будет 90 депутатов", - заявил Кобахидзе.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре приняли участие 26,29% избирателей. Это намного ниже показателей второго тура предыдущих выборов в 2016 году, когда явка составила 37,5%.

Напомним, оппозиция Грузии приняла решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов.

Кроме того, 31 октября сразу после парламентских выборов в Грузии оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях.