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В Грузії пройшли парламентські вибори, попри бойкот опозиції

Автор: Инна Собора

У суботу в сімнадцяти мажоритарних округах Грузії пройшов другий тур парламентських виборів. Опозиційні кандидати відмовилися від участі у виборах.

Про це повідомляє "Російська служба BBC".

Всі опозиційні партії, які подолали виборчий бар'єр, відмовилися від входження в парламент, заявляючи про масштабної фальсифікації виборів 31 жовтня. Відповідно, вибори виграла правляча партія "Грузинська мрія".

Виконавчий секретар партії Іраклій Кобахідзе заявив незабаром після закриття дільниць, що вже знає про попередні результати.

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"Як і очікувалося, всі 17 кандидатів "Грузинської мрії" отримують депутатські мандати. Відповідно, в майбутньому парламенту у "Грузинської мрії" буде 90 депутатів", - заявив Кобахідзе.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, у другому турі взяли участь 26,29% виборців. Це набагато нижче показників другого туру попередніх виборів в 2016 році, коли явка склала 37,5%.

Нагадаємо, опозиція Грузії прийняла рішення на знак протесту не брати участь у другому турі парламентських виборів.

Крім того, 31 жовтня відразу після парламентських виборів в Грузії опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації.

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