Протестующие в Грузии разбили палатки возле парламента

Фото: протесты в Грузии (1tv. ge)

Протестующие в Грузии разбили первые палатки возле парламента страны. Они не согласны с результатами выборов, которые прошли 31 октября.

Об этом сообщают Новости Грузии.

Среди митингующих, в частности, находится бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять возле парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь возле парламента и в такой форме выражаю протест", - заявила Деканоидзе.

Активисты планируют протестовать пока не будут назначены новые выборы.

Днем в воскресенье, 1 ноября, в центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам голосования, побеждает правящая партия "Грузинская мечта", а оппозиционная сила "Единое национальное движение" занимает второе место.

Как писало РБК-Украина, оппозиция уже заявила о намерении не признавать результаты выборов и призвала своих сторонников выходить на акции протеста.