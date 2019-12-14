В Грузии прошел митинг в поддержку европейского курса

Фото: митинг в Тбилиси (twitter.com/news_tbilisi)

На митинге собралось около 50 тыс. человек

В субботу, 14 декабря в Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку европейского курса страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

Как сообщается, на митинге правящей партии "Грузинская мечта" собралось не менее 50 тысяч человек. Они пришли, чтобы отпраздновать председательство страны в Совете Европы и выразить поддержку правящей команде.

Грузия официально на полгода получила статус страны-главы Совета Европы 27 ноября. Правящая партия решила отметить это событие грандиозным митингом-концертом под лозунгом "Путь Грузии к Европе".

Участниками митинга стали члены, сторонники и активисты "Грузинской мечты", а также государственные служащие практически из всех регионов Грузии.

Спикерами митинга стали члены "Грузинской мечты". Пришли премьер-министр Грузии Георгий Гахария, глава правящей партии Бидзина Иванишвили, генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Грузии Георгий Гахария подписали соглашение о создании стратегического Совета самого высокого уровня. Деятельность Совета будет включать в себя четыре основных направления: политическое, торгово-экономическое, военное и культурно-гуманитарное.

Кроме того, в конце ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила официальный визит в Украину. Визит президента Грузии в Киев был отложен на следующий год по просьбе украинской стороны.