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У Грузії пройшов мітинг на підтримку європейського курсу

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 22:31
У Грузії пройшов мітинг на підтримку європейського курсу
Фото: мітинг у Тбілісі (twitter.com/news_tbilisi)

На мітингу зібралося близько 50 тис. осіб

В суботу, 14 грудня у Тбілісі пройшов багатотисячний мітинг на підтримку європейського курсу країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия".

Як повідомляється, на мітингу правлячої партії "Грузинська мрія" зібралося не менше 50 тисяч чоловік. Вони прийшли, щоб відсвяткувати головування країни в Раді Європи і висловити підтримку правлячої команди.

Грузія офіційно на півроку отримала статус країни-голови Ради Європи 27 листопада. Правляча партія вирішила відзначити цю подію грандіозним мітингом-концертом під гаслом "Шлях Грузії до Європи".

Учасниками мітингу стали члени, прихильники і активісти "Грузинської мрії", а також державні службовці практично з усіх регіонів Грузії.

Спікерами мітингу стали члени "Грузинської мрії". Прийшли прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, голова правлячої партії Бідзіна Іванішвілі, генеральний секретар партії і мер Тбілісі Каха Каладзе.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністром Грузії Георгій Гахарія підписали угоду про створення стратегічної Ради найвищого рівня. Діяльність Ради буде включати в себе чотири основних напрямки: політичний, торговельно-економічне, військове і культурно-гуманітарне.

Крім того, в кінці листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі відклала офіційний візит в Україну. Візит президента Грузії в Київ був відкладений на наступний рік на прохання української сторони.

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