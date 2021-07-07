В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение было зафиксировано в 23:53 по тбилисскому времени (22:53 по Киеву). Эпицентр располагался в 26 километрах к юго-западу от города Дманиси (край Квемо-Картли), недалеко от границы с Арменией.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.