В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Очаг залегал на глубине 10 км.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Землетрясение было зафиксировано в 23:53 по тбилисскому времени (22:53 по Киеву). Эпицентр располагался в 26 километрах к юго-западу от города Дманиси (край Квемо-Картли), недалеко от границы с Арменией.
В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, что в мае в Грузии уже было землетрясение магнитудой 4,9.
Также во Франции вблизи Страсбурга произошло землетрясение магнитудой 4,1.