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У Грузії стався землетрус магнітудою 3,9

Автор: РБК-Україна

У Грузії стався землетрус магнітудою 3,9. Осередок залягав на глибині 10 км.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.

Землетрус було зафіксовано о 23:53 за Тбіліським часом (22: 53 за Києвом). Епіцентр розташовувався в 26 кілометрах на північний захід від міста Дманісі (край Квемо-Картлі), недалеко від кордону з Вірменією.

В даний час інформації про постраждалих і руйнування немає.

Нагадаємо, що в травні в Грузії вже був землетрус магнітудою 4,9.

Також у Франції поблизу Страсбурга стався землетрус магнітудою 4,1.

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