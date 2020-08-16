В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 02:31 по тбилисскому времени в селе Мухура, недалеко от города Ткибули (регион Имеретия). Очаг залегал на глубине 11 километров.

Информация о разрушениях не поступала.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Кроме этого, 26 июня в Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.

До этого сразу два землетрясения были зафиксированы в Ивано-Франковской области: подземные толчки можно было почувствовать внутри помещений, особенно на верхних этажах, землетрясения были безопасны для населения.

Также РБК-Украина писало, что жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков